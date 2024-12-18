Adana’da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde 40 tabanca çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Adana’da şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüste yapılan aramada 40 tabanca bulundu. Kolinin sahibi olan yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen bir şehirler arası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurdu.

Otobüste arama yapan ekipler, bagajdaki bir kolide ruhsatsız 40 tabanca ele geçirdi.

Kolinin sahibi olduğu tespit edilen yolcu konumundaki S.A, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "yasa dışı silah ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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