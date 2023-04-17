Adana’da sahte içki ve kaçak ürün operasyonu: 12 gözaltı

İHA'nın haberine göre, Adana'da polisin yaptığı operasyonlarda 2 bin 160 litre sahte içki, 373 kaçak cep telefonu, 413 kaçak elektronik sigara ele geçirdi,12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente sahte içki üretildiğini ve kaçak ürün sokulduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak belirlenen adreslere farklı tarihlerde operasyon yaptı. Son iki hafta içinde yapılan baskınlarda 2 bin 160 litre sahte içki, kaçak 373 akıllı cep telefonu, bin 740 cinsel ürün, 35 kilo nargile tütünü ve 413 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 12 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.