Adana’da Şaşırtan Hırsızlık! “Poşettekiler Benim Eşyalarımdı”

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Adana’da işten çıkarılan 26 yaşındaki G. A., eski çalıştığı işyerine giderek kasadaki ve langırt makinesi içesinde bulunan 8 bin 700 lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, 21 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce işten çıkarılan Gurbet A., demir kapısının sürgüsünü kaydırarak açıp, eski çalıştığı kafeye girdi. İçeride gezen Gurbet, kasadaki 8 bin lira ile langırt makinesinin para bölümündeki 700 lirayı aldı. Paraları poşete dolduran şüpheli, daha sonra iş yerinden çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Kafeyi açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Sevim Ş.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saklandığı adrese yapılan baskında Gurbet A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Gurbet A., sorgusunda, "İş yerine girdim ancak paraları çalmadım. Poşettekiler benim şahsi eşyalarımdı. Onları almak için gittim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gurbet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana’da şaşırtan hırsızlık! "Poşettekiler benim eşyalarımdı"

Adana’da şaşırtan hırsızlık! "Poşettekiler benim eşyalarımdı"

Adana’da şaşırtan hırsızlık! "Poşettekiler benim eşyalarımdı"

Adana’da şaşırtan hırsızlık! "Poşettekiler benim eşyalarımdı"

Adana’da şaşırtan hırsızlık! "Poşettekiler benim eşyalarımdı"

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