Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Gürselpaşa Mahallesi'nde, Saltuk Buğra Keçebaş'a, evinin önünde aracından indiği sırada bir kişi tabancayla ateş açtı.

Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keçebaş, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.