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Sokak köpekleri kediyi parçaladı

Adana’da 10’dan fazla sokak köpeği kovalayıp yakaladıkları kediyi parçaladı. O onlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 12:24
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Adana'da sokak köpekleri kediyi parçaladı

Sokak köpekleri kediyi parçaladı
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İHA'nın haberine göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 10'dan fazla sokak köpeği, gece vakti bir kediyi kovalamaya başladı. 

Kedi kaçıp, köpeklerden kurtulmak istedi. Ancak bir aracın altında sıkışan kedi kurtulamadı. Bir köpek tarafından yakalanan kedi, daha sonra köpeklerin ortasında kaldı. 

Köpekler sırasıyla kediyi ağzına alıp parçaladı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

 

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