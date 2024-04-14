Adana'da sokakta silahlı kavga.1 ölü 1 yaralı

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Osman Asma ile İzzet E. arasında sokak ortasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili birbirlerine silahla ateş açtı. Çıkan çatışmada Asma ve İzzet E., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Asma'nın kaçarken yaralı halde yere düştüğü an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde ağır yaralanan Asma, yakınları tarafından taksiyle götürüldüğü hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalçasından yaralı halde bölgeden kaçmak isteyen İzzet E. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı cinayet şüphelisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.