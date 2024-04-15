70 yaşındaki adamı döverek öldürdüler

Kaynak: DHA
70 yaşındaki adamı döverek öldürdüler
Muş'ta, evine giren sığırlar sebebiyle akrabasıyla tartışan 70 yaşındaki Ömer Y., yaşanan arbedede hayatını kaybetti. Bu üzücü olayla ilgili olarak, amcaoğlu dahil olmak üzere iki şüpheli tutuklandı.

Muş'u şok eden olay Varto'nun Buzlugöze köyüne bağlı Yıldızlar mezrasında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Ömer Y., amcasının oğlu olan Kerem Y.'nin ineklerinin kendi evine girdiğini fark edip, bu duruma itiraz etti.

Aralarında çıkan anlaşmazlık sonucunda kavga ettiler ve Ömer Y., aldığı yaralar nedeniyle vefat etti.

Ömer Y.'nin cenazesi Varto Devlet Hastanesi'nin morguna nakledilirken, Kerem Y. ve kimliği belirsiz bir başka şahıs gözaltına alındı.

Bu olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.

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