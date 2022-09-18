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Mezarlıkta alçak saldırı. Türk bayrağını parçaladılar

Adana'da Soner Aslan'ın (47) aile mezarlığının üzerine yaptırdığı Türk bayrağı motifleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından parçalandı. Aslan, "Bayrağımızı kırıp parçalamışlar. Çok zoruma gitti. Mezara zarar verselerdi canım bu kadar yanmazdı. Görünce oturup ağladım" dedi.

Galeri Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 14:42
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10 Eylül'de mezarlığa ziyarete giden Aslan, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. Aile mezarlığının üzerine işlettiği Türk bayrağı motiflerini parçalanmış halde bulan Aslan, durumu mezarlıktaki güvenlik görevlilerine bildirip, sorumluların bulunmasını istedi.

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Mezarlıkta alçak saldırı. Türk bayrağını parçaladılar

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Mezarlıkta alçak saldırı. Türk bayrağını parçaladılar

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Mezarlıkta alçak saldırı. Türk bayrağını parçaladılar

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Mezarlıkta alçak saldırı. Türk bayrağını parçaladılar

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Mezarlıkta alçak saldırı. Türk bayrağını parçaladılar

Olayın yaşandığı noktayı gören güvenlik kamerası olmadığını belirten görevliler, Aslan'a bayrak motiflerini kimin parçaladığını bilmedikleri cevabını verdi.

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Mezarlıkta alçak saldırı. Türk bayrağını parçaladılar

'MEZARA ZARAR VERSELERDİ, CANIM BU KADAR YANMAZDI'

Aslan, Türk bayrağına karşı hassasiyeti olduğunu, bu yüzden ailesinin kabrine söz konusu motifleri işlettiğini belirtti.

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Mezarlıkta alçak saldırı. Türk bayrağını parçaladılar

Evinin duvarlarına bile Türk bayrağı çizdiğini kaydeden Aslan, bu saldırının bayrağa ve milli değerlere saygısızlık olduğunu belirterek, "Türk bayrağı sevdalısıyım. Her hafta mezarların bakımını yapmaya geliyorum.

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Mezarlıkta alçak saldırı. Türk bayrağını parçaladılar

Bu bayrakta atalarımızın, dedelerimizin mirası var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Sorumluların bulunması için şikayetçi olacağım. Bunu yapanlar bilsinler ki bayrağımız her daim dalgalanacaktır" diye konuştu.

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Mezarlıkta alçak saldırı. Türk bayrağını parçaladılar

En son geldiğimde bu acı manzarayla karşılaştım. Bayrağımızı kırıp parçalamışlar. Bu çok zoruma gitti. Bayrak yerine mezara zarar verselerdi, canım bu kadar yanmazdı. Görünce oturup ağladım.

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Mezarlıkta alçak saldırı. Türk bayrağını parçaladılar

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Mezarlıkta alçak saldırı. Türk bayrağını parçaladılar

Kentte belediye işçisi olarak çalışan Soner Aslan, Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığı'ndaki annesi Zeliha Aslan, babası Eyyüp Aslan ve ablası Çiğdem Türemiş'in yan yana olan kabirlerine bir süre önce Türk bayrağı motifleri işletti.

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