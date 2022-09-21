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Türk bayrağına judocu selamı

Düzenli olarak gittiği judo antrenmanından dönen 8 yaşındaki Ahmet, binasında asılı olan Türk bayrağına verdiği selam kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 01:11
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Kayseride Türk bayrağına judocu selamı

Türk bayrağına judocu selamı
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Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Yasin Biberci, judo antrenmanından sonra yaşadıkları apartmana geldi. 

JUDOCU SELAMI VERDİ

Asansöre bineceği sırada apartmanda asılı olan Türk bayrağını gören Ahmet, bayrağı selamladı. Ardından asansörü çağıran Ahmet, binmeden önce yeniden bayrağa dönerek judocu selamı verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, izleyenleri de duygulandırdı. (İHA)

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