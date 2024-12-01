Adana’da tarımı don vurdu! Ürünler zarar gördü

Adana'da hava sıcaklığı gece 2 dereceye kadar düşünce tarım ürünleri zarar gördü.

Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı soğu hava en sıcak illerden biri olan Adana'da da etkili oldu. Gündüz 12, gece 2 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı özellikle çiftçileri vurdu. Bir çok tarım ürüne aşırı soğuktan dolayı zarar gördü. Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesinde ekili olan lahana ve diğer tarım ürünleri don nedeniyle zarar gördü. Aşırı soğuk nedeniyle Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da buzlanma bile meydana geldi. Çiftçiler ürünlerinde dondan dolayı çok zarar meydana geldiğini söyledi. Meteoroloji soğuk havanın etkisini devam ettireceğini bu nedenle çiftçilerin don tehlikesine karşı önlem alınması gerektiğini bildirdi.