IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu iddiasıyla, geçen yıl 8 Ocak'tan itibaren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen İ.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık İ.K. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki IŞİD soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık A.S, "İ.K. IŞİD üyesidir. Mahmut Özden'e (örgütün sözde Türkiye emiri) bağlı Yamaçlı grubu içerisinde faaliyet gösterir. Kendisi örgütsel ders ve sohbetlere düzenli olarak katılırdı. Örgüt bağlantısıyla bir dönem Suriye'ye gittiğini de biliyorum." beyanında bulundu.

Haklarında IŞİD soruşturması yürütülen H.Ç. ve A.B'nin de sanığın örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna yönelik teşhis ve beyanlarına yer verilen iddianamede, İ.K'nin IŞİD'e katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde IŞİD mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği belirtildi.

Sanığın IŞİD üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı, örgütsel toplantılara katıldığı ve Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı bildirilen iddianamede, İ.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Sanık İ.K, iddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. (AA)