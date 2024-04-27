Eski IMF Başkanı hakkında 63 yıl hapis 42,2 Milyon euro para cezası istendi

İspanyol Mahkemesi'nden IMF Başkanlığı ve İspanya Maliye ve Ekonomi Bakanlığı da yapan Rodrigo Rato hakkında 63 yıl hapis ve 42,2 milyon euroluk ceza istedi.

2004-2007 yıllarında IMF başkanlığı yapan, ardından Bankia bankası CEO'su olan, İspanya'da Maliye ve Ekonomi Bakanlığı yapan Rato 2015 yılından bu yana pek çok suçlama nedeniyle hakim karşısana çıkıyor.

Rato hakkında davayı Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı açtı. Rato Madrid'de tutuksuz yargılandığı bir davada 11 farklı suçlamayla 63 yıl hapis cezası talep etti.

Savcılık ayrıca Rato hakkında ayrıca para cezası da talep etti. 20 Milyon eurosu vergi suçlarından 42,2 milyon euro para cezasına çarptırılması istendi.

Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın hazırlardığı iddianamede Rato'nun 1999 ile 2015 yılları arasında "hem İspanya'da hem de yurt dışında, temel amacı vergi kaçakçılığı olan şirketleri el altından yönettiği" öne sürüldü.

Mahkemin Rodrigo Rato hakkında vereceği kararın 6 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.

Mahkemenin söz konusu davada kararını 6 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.Rato daha öncede 4,5 yıl ceza almış, 2,5 yıla yakın bir süre cezaevinde kalmıştı.