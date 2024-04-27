Hangi ışığın yaşlandırdığı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını açıkladı

Cilt sağlığı, sadece estetik bir mesele olmanın ötesinde, hayati önem taşır.

İnsanlar, cilt sağlığını korumak için sürekli araştırmalar yapmakta.

Bu bağlamda, Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Alev Eken, sağlıklı bir cilt için kaçınılması gereken ışık türlerini açıkladı.

Doç. Dr. Alev Eken, televizyon, telefon ve bilgisayar gibi cihazların yanı sıra floresan lambaların ve parlak ışıkların mavi ışık yaydığını belirtti.

Mavi ışık, güneş ışığının bir parçası olup, teknolojik cihazlardan yayılan yapay bir form olduğu bildirildi.

Bu ışık, ultraviyole ışınlarından daha yüksek enerjili olup, cildin tüm katmanlarına ve hatta hücre DNA'sına kadar zarar verebileceği ortaya çıktı.

Mavi Işık Nedir?

Mavi ışık, güneşin parlaklığından esinlenerek tasarlanmış, gündüz saatlerinde telefon veya diğer ekranlardan yansıyan ışık olmasıyla biliniyor.

Bu ışık, beynin gün ortasında olduğunu düşünmesine neden olur ve melatonin üretimini engelleyerek uyku düzenini bozabilir.

Mavi Işığın Zararları Nelerdir?

Mavi ışığın en büyük zararı, uyku hormonu melatonin salgılanmasını engellemesidir. Bu durum, uyku düzenini bozabilir ve odaklanma sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, gözlerde kuruluk ve göz bozukluğuna neden olabilir, çünkü mavi ışık doğrudan retinayı etkiler.

Mavi Işıktan Nasıl Korunabiliriz?

Elektronik cihazlarda bulunan "mavi ışık filtresi" özelliğini aktifleştirmek, mavi ışık filtresi içeren gözlükler kullanmak ve mavi ekran filtresi alarak ekranlarınızı korumak etkili yöntemlerdir.

Cildi mavi ışıktan korumak için, UV ışınlarına karşı koruma sağlayan titanyum dioksit ve çinko oksit içeren kremler kullanılabilir.

Mavi ışığın, gün boyunca enerjiyi artırma ve uyanıklığı destekleme gibi bazı olumlu etkileri de bulunmaktadır. Güzellik salonları, mavi ışık terapisi hizmetlerini sunmaktadır.

Bu bilgiler, cilt sağlığını korumak ve mavi ışığın potansiyel zararlarından kaçınmak için önemlidir.

Herhangi bir cilt bakımı veya koruma yöntemi uygulamadan önce bir dermatoloji uzmanına danışmak en iyisidir.