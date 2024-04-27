Aracın motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Konya'da yılan alarmı...Aracın motoruna giren yılanın imdadına itfaiye ekipleri koştu. Yılan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı, doğaya bırakıldı.

İnşaat ustası R.K Ankara'ya bağlı Kızılırmak Mahallesi'dek bir inşaatta çalıştığı sırada 1 metre 20 santim uzunluğundaki bir yılanın aracının motor kısmına girdiğini gördü. R.K yılanı çıkartmak için uğraştı ancak bunda başarılı olamadı.

İnşaat ustası bunun üzerine aracını Konya'nın Kulu ilçesindeki sanayiye getirdi. Tamircilerden yılanı çıkartmak için yardım istendi. Araç liftin üzeri çıkarıldı. Tamirciler de yılanı çıkaramayınca, itfaiye çağırıldı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yılan aracın motor kısmından çıkartmayı başardı. Bir torbanın içine konulan yılan itfaiye ekiplerince doğaya salındı.