Adana'da traktörle çarpışan otomobildeki sürücü, eşi ve oğlu yaralandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Adana-Kozan kara yolunun Çukurören Mahallesi yakınlarında A.D. idaresindeki 01 FU 818 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü belirlenemeyen 01 AGY 430 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi F.D. ve oğlu U.D. yaralandı.

Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, traktörün sürücüsünü tespit edebilmek için sahibi R.C'yi gözaltına aldı.

Traktörün kopan bir lastiği de yaklaşık 30 metre uzaklıktaki tarlada bulundu.