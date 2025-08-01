Adana'da uçak düştü! Ağır yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: AA
Adana'da uçak düştü! Ağır yaralılar var

Adana'da özel bir havacılık şirketine ait eğitim uçağı düştü. Kaza sonucu pilot ve yolcu ağır yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde saat 19.20 sıralarında meydana gelen olayda, Kelaynak pistindeki özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağı düştü.

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PİLOT VE YOLCU AĞIR YARALANDI

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından gerçekleştirilen açıklamada, kaza sonucu pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan'ın yaralandı ifade edildi.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını dile getiren Köşger, "Kaza nedeniyle yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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