Adana'da uçak düştü! Ağır yaralılar var

Adana'nın Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde saat 19.20 sıralarında meydana gelen olayda, Kelaynak pistindeki özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağı düştü.

PİLOT VE YOLCU AĞIR YARALANDI

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından gerçekleştirilen açıklamada, kaza sonucu pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan'ın yaralandı ifade edildi.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını dile getiren Köşger, "Kaza nedeniyle yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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