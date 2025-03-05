Adana'da uyuşturucu operasyonu! 10 kilogram ele geçirildi

Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu! 10 kilogram ele geçirildi

Adana'da durdurulan bir minibüste 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu bulunan minibüsün şoförü tutuklandı.

Adana'da 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen minibüsün şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptığı denetim sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama gerçekleştirdi.

Köpeğin minibüsün bagajındaki araç lastiklerine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buraya gizlenmiş 10 paket içinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araç sürücüsü İhsan E. (39) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İhsan E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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