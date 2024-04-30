Adana'da vatandaşlardan efsane sloganla kan bağışı

Kaynak: DHA
Adana'da vatandaşlardan efsane sloganla kan bağışı
Adana'da vatandaşlar 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla kan bağışı yaptı.

Adana'da, Türk Kızılay tarafından "Birbirimize Candan Bağlıyız" teması altında düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Uğur Mumcu Meydanı'nda açılan stantlarda pek çok kişi kan bağışı yaptı.

Adana Valiliği'nin desteği ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü'nün iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, ilkokul öğrencilerinin folklor gösterisiyle başladı. Etkinlikte, Türk Kızılay'a düzenli olarak kan bağışında bulunan kişilere teşekkür madalyaları verildi. Yaz aylarında azalan kan stoklarını artırmak ve düzenli kan bağışı yapanların sayısını çoğaltmak amacıyla başlatılan bu proje kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan polisler de dahil olmak üzere birçok vatandaş kan bağışında bulundu.

KAN BAĞIŞI İÇİN HERKESİ BEKLİYORUZ

Etkinlik sırasında Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden birinde, siz değerli katılımcıların desteğiyle kan bağışı etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda dünya genelinde üç kıtada yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Güneşin batmadığı iyilik hareketimizin bir parçası olarak, bugün de Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden birinde, Kızılay dostlarımızla birlikte düzenlediğimiz kan bağışı etkinliğine herkesi çağırıyoruz" dedi.

Son Haberler
15 yaşındaki çocuk Farah Zeynep Abdullah’ı bulmak için evden kaçtı. Ailesi Müge Anlı’ya başvurdu Magazin
15 yaşındaki çocuk Farah Zeynep Abdullah’ı bulmak için evden kaçtı. Ailesi Müge Anlı’ya başvurdu
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Yerel Haberler
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sinan Ateş cinayetinde emri veren gizli örgüt nerede? Mehmet Yılmaz açıkladı Gündem
Sinan Ateş cinayetinde emri veren gizli örgüt nerede? Mehmet Yılmaz açıkladı
Bebek sahibi aileleri kahreden haber Ekonomi
Bebek sahibi aileleri kahreden haber
Kenya'da selden dolayı can kaybı 169'a yükseldi Dünya
Kenya'da selden dolayı can kaybı 169'a yükseldi
Panathinaikos başkanını çıldırttı. Fatih Terim'in biletini kestiler Spor
Panathinaikos başkanını çıldırttı. Fatih Terim'in biletini kestiler
Elektriğin gücü! Yeni Renault Megane E-Tech serisi Otomotiv
Elektriğin gücü! Yeni Renault Megane E-Tech serisi