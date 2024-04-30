Adana'da vatandaşlardan efsane sloganla kan bağışı

Adana'da, Türk Kızılay tarafından "Birbirimize Candan Bağlıyız" teması altında düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Uğur Mumcu Meydanı'nda açılan stantlarda pek çok kişi kan bağışı yaptı.

Adana Valiliği'nin desteği ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü'nün iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, ilkokul öğrencilerinin folklor gösterisiyle başladı. Etkinlikte, Türk Kızılay'a düzenli olarak kan bağışında bulunan kişilere teşekkür madalyaları verildi. Yaz aylarında azalan kan stoklarını artırmak ve düzenli kan bağışı yapanların sayısını çoğaltmak amacıyla başlatılan bu proje kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan polisler de dahil olmak üzere birçok vatandaş kan bağışında bulundu.

KAN BAĞIŞI İÇİN HERKESİ BEKLİYORUZ

Etkinlik sırasında Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden birinde, siz değerli katılımcıların desteğiyle kan bağışı etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda dünya genelinde üç kıtada yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Güneşin batmadığı iyilik hareketimizin bir parçası olarak, bugün de Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden birinde, Kızılay dostlarımızla birlikte düzenlediğimiz kan bağışı etkinliğine herkesi çağırıyoruz" dedi.