Adana'da yankesicilik anı saniye saniye görüntülendi

Hastaneden kontrolden çıkan Nurcan D., yolcu otobüsüne bindiği sırada yaşanan kargaşa esnasında Kadri Ö. isimli şahıs, yankesicilik yöntemiyle kadının telefonunu çaldı.

Nurcan D., çantasını açtığında telefonunun çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine hızla intikal eden hırsızlık ve yankesicilik büro amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek Kadri Ö.'nün kaçtığı yeri tespit etti. Şüpheli, evinde saklanırken yapılan operasyonla yakalandı.

Polis soruşturması sonucunda, Kadri Ö.'nün 16 Aralık 2023 tarihinde de benzer bir yöntemle Ömer K.'nin cep telefonunu çaldığı belirlendi. Yankesicilik yaptığını itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu olay, yankesicilik suçlarının ne kadar yaygın ve tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Güvenlik kameralarının sağladığı görüntüler, suçluların yakalanmasında kritik bir rol oynarken, vatandaşların da dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.