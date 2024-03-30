Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı

Adana’nın Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik’e, Abdülaziz Sabbağ’ın kullandığı 01 MB 4892 plakalı motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemelerde Atik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Atik’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.