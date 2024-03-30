Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı

Kaynak: DHA
Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı
Adana’da yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki Tahsin Atik’e motosiklet çarptı. Yaşanan kazada Atik hayatını kaybetti.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik’e, Abdülaziz Sabbağ’ın kullandığı 01 MB 4892 plakalı motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yolun-karsisina-gecmek-isterken-motosikl-33563.jpg

HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemelerde Atik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Atik’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

yolun-karsisina-gecmek-isterken-motosikl-33563-1.jpg

yolun-karsisina-gecmek-isterken-motosikl-33563-2.jpg

yolun-karsisina-gecmek-isterken-motosikl-33563-3.jpg

Son Haberler
Mardin'de TIR devrildi. Taşıdığı büyükbaşlar dorseden çıkıp karayolunda gezdi Gündem
Mardin'de TIR devrildi. Taşıdığı büyükbaşlar dorseden çıkıp karayolunda gezdi
Hindistan'da sokak satıcısı mideleri bulandırdı: İçine mastürbasyon yaptığı ürünleri sattı Video
Hindistan'da sokak satıcısı mideleri bulandırdı: İçine mastürbasyon yaptığı ürünleri sattı
Uçurumun kıyısındaki türbeye ziyaretçi akını. Görenler hayrete düşüyor Yerel Haberler
Uçurumun kıyısındaki türbeye ziyaretçi akını. Görenler hayrete düşüyor
Ralliciler korkunç kazadan böyle kurtuldu Otomotiv
Ralliciler korkunç kazadan böyle kurtuldu
Almanya Bundesliga'da dev maç Dortmund'un. Bayern neye uğradığını şaşırdı Spor
Almanya Bundesliga'da dev maç Dortmund'un. Bayern neye uğradığını şaşırdı
Kahramanmaraşlı genç kızdan acı sözler. 'Mültecilerin ülkemdeki kadın ve çocuklara neler yaptığını görebiliyorum' Gündem
Kahramanmaraşlı genç kızdan acı sözler. 'Mültecilerin ülkemdeki kadın ve çocuklara neler yaptığını görebiliyorum'