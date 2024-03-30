İkiz kardeşleri ölüm ayırdı

Kaynak: İHA
İkiz kardeşleri ölüm ayırdı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkarak hızla ağaca çarptı. Araçta bulunan ikiz kardeşlerdin biri ve anne yaşamını yitirdi. Diğer kardeş ağır yaralandı.

İftara yetişmeye çalıştıkları sırada bulundukları Tofaş marka otomobilin yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu anne ve ikiz oğullarından biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı-Kaynarca Yolu’nda sürücüsünün kimliği belirlemeyen 54 AJS 659 plakalı Tofaş marka otomobil, şoförün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda ağaca çarptı. Kazada 74 yaşındaki anne Zeliha Biricik, ikiz çocukları Hasan Biricik ve Hüseyin Biricik ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrasında yaralılar Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm çabalara rağmen anne Zeliha ve ikiz çocuklarından biri hayatını kaybederken, diğer kardeşin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynarca ilçesinde hayvancılık yaptığı belirlenen ailenin iftara yetişmeye çalıştıkları belirtildi.

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