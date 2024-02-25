Adana’da yüzleri maskeli saldırganlar tarafından kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi

Kaynak: İHA
Adana’da yüzleri maskeli saldırganlar tarafından kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi
Adana’da motosikletli saldırganlar tarafından kahvehaneye yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre motosikletle kahvehane önüne gelen yüzleri maskeli 2 saldırgan, içeriye girerek ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Orhan D. ve Celal B. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kurşunların hedefi olan her iki yaralının da bacağından vurulduğu öğrenildi.

Polisin, saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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