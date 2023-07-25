Adana'daki deprem sonrası korkunç görüntü. Her yer toz bulut oldu

Adana’daki 5.5. büyüklüğündeki depremin ardından kayalıklar evlerin üstüne düştü. Bazı bölgelerde ise toz bulutu oluştu.

Adana'daki deprem sonrası korkunç görüntü. Her yer toz bulut oldu

Adana’da bu sabah 3 kez salandı. Kozan'da saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremlerinden ardından 3.8 ve 4.4 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.

Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Kırsal alanda toz bulutu oluşması vatandaşları tedirgin etti.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜ

Depremin hemen ardından çekilip sosyal medyaya düşen görüntülerde kırsal alanda toz bulutu oluştuğu görüldü.

Etrafın toz duman olması vatandaşlarda korkuya neden oldu.

aw942706-01.jpg

AHIRLAR ZARAR GÖRDÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi var" dedi.

BAZI EVLER YIKILDI

Kayalıkların hemen dibinde olan bir eve ise sarsıntı sonrası kayalık düştü.

Depremde Minnetli ve çevre mahallelerde bazı evler yıkıldı. Minnetli'ye yakın olan Karahamzalı Mahallesi'nde de bazı evler yıkıldı. Bu evlerden biri de, 1993 yılında bölücü terör örgütü PKK’nın Bingöl-Elazığ yolunda 33 askeri şehit ettiği olayda gazi olan Erkan Omay’ın evi. Gazinin yayla evi 5.5 büyüklüğündeki depreme dayanamayarak yıkıldı.

Deprem sırasında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

BİR EVE KAYALIK DÜŞTÜ

Sosyal medyaya düşen bir videoda ise bir eve kayalıkların düştüğü görülüyor.

u8ikuhj.jpg

sclpsi.jpg

İlgili Haberler
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Adana'da art arda 2 deprem daha
Ahmet Ercan ve Naci Görür'den Adana depremi çıkışı
Adana Osmaniye'de 5.7 deprem
Öne Çıkanlar
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı. Defansa 2 futbolcu birden aldı Spor
Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı. Defansa 2 futbolcu birden aldı
MasterChef Danilo Zanna 'Türkiye'yi terk etme' iddiasına cevap verdi. Magazin
MasterChef Danilo Zanna 'Türkiye'yi terk etme' iddiasına cevap verdi.
Deniz yatağıyla açıldı geri dönemedi Güncel
Deniz yatağıyla açıldı geri dönemedi
Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı Ekonomi
Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı
Akbelen'de ağaç katliamı devam ediyor. İkinci gün köylüler direniyor Güncel
Akbelen'de ağaç katliamı devam ediyor. İkinci gün köylüler direniyor
Manavgat’ta 1 hektar kızılçam ormanı yandı Güncel
Manavgat’ta 1 hektar kızılçam ormanı yandı
Kadınlar erkeklerden daha mı fazla yaşıyor Sağlık
Kadınlar erkeklerden daha mı fazla yaşıyor