Adana'daki deprem sonrası korkunç görüntü. Her yer toz bulut oldu

Adana’da bu sabah 3 kez salandı. Kozan'da saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremlerinden ardından 3.8 ve 4.4 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.

Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Kırsal alanda toz bulutu oluşması vatandaşları tedirgin etti.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜ

Depremin hemen ardından çekilip sosyal medyaya düşen görüntülerde kırsal alanda toz bulutu oluştuğu görüldü.

Etrafın toz duman olması vatandaşlarda korkuya neden oldu.

AHIRLAR ZARAR GÖRDÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi var" dedi.

BAZI EVLER YIKILDI

Kayalıkların hemen dibinde olan bir eve ise sarsıntı sonrası kayalık düştü.

Depremde Minnetli ve çevre mahallelerde bazı evler yıkıldı. Minnetli'ye yakın olan Karahamzalı Mahallesi'nde de bazı evler yıkıldı. Bu evlerden biri de, 1993 yılında bölücü terör örgütü PKK’nın Bingöl-Elazığ yolunda 33 askeri şehit ettiği olayda gazi olan Erkan Omay’ın evi. Gazinin yayla evi 5.5 büyüklüğündeki depreme dayanamayarak yıkıldı.

Deprem sırasında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

BİR EVE KAYALIK DÜŞTÜ

Sosyal medyaya düşen bir videoda ise bir eve kayalıkların düştüğü görülüyor.