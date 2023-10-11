'Adanalı' dizisinin yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı. Son hali sosyal medyayı salladı

Editör: Özlem KIRAL

"Acı Hayat" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi şöhreti yakalayan Selin Demiratar, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile dünyaevine giren Selin Demiratar, evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp sakin bir hayat yaşamayı tercih etti.

Selin Demiratar gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla ilgili daha önce "Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" demişti.

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu son pozlarıyla gündem oldu.

Tatil için İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Demiratar ulaşım için metroyu tercih etti.

Demiratar'ın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.