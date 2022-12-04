4 gollü maçta kazanan çıkmadı

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 4. dakikada Pedro Nuno ile 1-0 öne geçti.

Konuk ekip 15. dakikada Yasin Öztekin skoru eşitledi: 1-1.

Adana ekibi 71. dakikada Ahmethan Köse'nin golüyle yeniden öne geçti. Göztepe forması giyen Romal Palmer uzatma dakikalarında attığı golle maçın sonucunu belirledi: 2-2.

Bu sonucun ardından her iki takım da puanlarını 18'e yükseltti.