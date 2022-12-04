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4 gollü maçta kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Göztepe karşılaştı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 18:29
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Adanaspor ile Göztepe Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında berabere kaldı

4 gollü maçta kazanan çıkmadı
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Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 4. dakikada Pedro Nuno ile 1-0 öne geçti. 

Konuk ekip 15. dakikada Yasin Öztekin skoru eşitledi: 1-1.

Adana ekibi 71. dakikada Ahmethan Köse'nin golüyle yeniden öne geçti. Göztepe forması giyen Romal Palmer uzatma dakikalarında attığı golle maçın sonucunu belirledi: 2-2. 

Bu sonucun ardından her iki takım da puanlarını 18'e yükseltti. 

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