Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

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Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü, futbolculuk döneminde Trabzonspor'da forma giyen Sol Bamba hayatını kaybetti. İşte detaylar.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba'dan kötü haber geldi. Bamba'nın 39 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

HASTALIĞI NÜKSETTİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Sol Bamba, Ocak 2021'de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanmıştı. Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

NON-HODGKİN LENFOMASI NEDİR

Non-Hodgkin lenfoma, lenfatik sistemde yer alan olgun B lenfosit, T lenfosit veya NK lenfosit (doğal öldürücü hücreler)hücre gruplarından herhangi birinden kaynaklanan lenfomadır. Non-Hodgkin lenfomanın içerisinde çok sayıda farklı klinik ve laboratuvar özellik gösteren alt grup mevcuttur.

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TRABZONSPOR'DA FORMA GİYDİ

Futbolculuk döneminde stoper pozisyonunda görev alan Sol Bamba, 2012-2014 yılları arasında Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da forma giydi. Bordo-Mavililer'de 35 maça çıkan Bamba, gol ya da asist katkısı sunamadı.

ADANASPOR'UN BAŞINDA 4 MAÇA ÇIKTI

Temmuz ayında Adanaspor'a imza atarak teknik direktörlük koltuğuna geçen Sol Bamba, yeni takımıyla 4 maça çıktı. 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan teknik adam 1 puan ortalaması yakaladı.

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