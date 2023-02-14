Ligden çekilen Adanaspor'da kahreden tablo. Kemal Kılıç açıkladı

Lig'den çekilen Spor Toto 1.Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç açıklamalarda bulundu.

"İDMAN YAPAN OYUNCU YOK"

Takımda yabancı oyuncunun kalmadığını ve şehri terk ettiklerini açıklayan Kılıç "Biz depremde oradaydık. Birinci depremde Altay maçından dönüyorduk. İkincisinde ise yoldan dönüyorduk. Yolda yakalandık. Ligden çekilme ile ilgili konuşmak istiyorum. Adana Demirspor da güzide takımımız. İyi oynuyorlar. Fakat eleştiri alabilirler. Taraftar der ki 'İnsanlar bu kadar feci durumdalar iken nasıl maç oynanır?' diye sorarlar. Bizde zaten idman yapan oyuncu yok. Daha doğrusu şehirde yok. İdman bile yaptıramıyoruz. Birlikte olalım dedik. Ağır idman yapmayacaktık zaten. Fakat ertesi gün şehirden ayrıldılar."