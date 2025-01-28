Adaylık konusu… Mansur mu? Ekrem mi?

CHP, toplumsal muhalefeti dikkate almaksızın -ideolojik saiklerle- kendi CB adayını çıkarabilir mi? Öncelikle belirtmek gerekir ki çok erkenden yapılan adaylık tartışmaları, muhalefetteki iç dinamikler arası fay hatlarını beklenmedik düzeyde etkileyebilir. Bu gelişme birbirinden bağımsız olarak hareket etmekte olan muhalif siyasal adacıkların, artık bir araya gelmesinin yolunu da kapatır.

AREA’nın son anketi ne diyor?

Murat Karan’ın direktörlüğünü yaptığı AREA’nın anketinde muhalefet açısından ders niteliğinde kritik bilgiler var.

Kararsız seçmenin %22 olduğu araştırmada, kararsızlar dağıtıldığında AKP %29.3 ve CHP %29.1 oy alıyor. Bu partileri MHP %9.5, DEM P. %8.1, ZP %7.6, İYİ P. %7.0, YRP %3.2, An. P. %2.4 ve diğerleri de %3.7 ile izliyor.

Adayların niteliğine göre değişmek üzere, bir cumhurbaşkanlığı seçiminde YRP ve An. Parti seçmeninin iktidara yönelmesi durumda, “diğerleri” seçeneğinden de gelecek katkıyla birlikte, iktidarın olası CB adayının % 46.4 gibi yüksek bir oy potansiyeline sahip olduğu anlaşılıyor. Buna karşın CHP’nin kontrol edebileceği oy oranının ise %35’i geçmesi mümkün görünmüyor.

Hakan Fidan potansiyel aday mıdır?

Ankette “Hakan Fidan’ın genel performansını nasıl buluyorsunuz” sorusuna katılımcılardan %58’inin olumlu cevap vermesi hayli ilginç. İktidarın Erdoğan’ın dışında bir CB adayı göstermesi, salt Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürütülen muhalif propagandaların etkisini azaltabilir. Bu durum, bir CB seçiminde Hakan Fidan veya Selçuk Bayraktar’ın Erdoğan’a göre daha başarılı sonuçlar alabileceği anlamına gelebilir.

Muhalefetin CB adayı kim olmalı?

Açık uçlu olarak yönetilen “muhalefetin CB adayı kim olmalı” sorusuna verilen cevaplarda ilk sırada % 30.1 ile Mansur Yavaş yer alırken, bu siyasetçiyi % 20.1 ile Ekrem İmamoğlu, %4.4 ile Özgür Özel, %7.5 ile diğerleri ve %36.8 ile fikrim yok seçenekleri izlemekte.

Mansur Yavaş her durumda aday olmalı mı?

AREA’ya göre halkın % 53.7’si her durumda Mansur Yavaş’ı CB adayı olarak görmek istiyor. Bu oran CHP’ seçmeninde %65.4, İYİ Parti ve ZP seçmeninde %82’ye kadar ulaşıyor.

“Mansur Yavaş CHP’nin adayı olursa oy veririm” diyenlerin oranı, %51,6 gibi son derecede yüksek bir orana ulaşıyor. Bu duruma göre muhalefet Mansur Yavaş’ı aday gösterdiği takdirde, CB seçiminin ilk turda bitmesi olası görünüyor.

Ankette “Mansur Bey bağımsız aday olursa oy veririm” diyenlerin oranı ise %43.9 gibi yine oldukça yüksek bir değerde.

Üçlü aday durumunda ne olur?

“Muhalefet ortak bir aday üzerinde anlaşamazsa, Mansur Yavaş’ın bağımsız, Ekrem İmamoğlu’nun ise CHP adayı olması durumunda tercihiniz ne olur’ sorusunda Erdoğan’ı tercih edenlerin oranı % 30.2 ile oldukça düşük görünüyor. Bunun temel nedeni Mansur Yavaş’ın sadece muhalefetten değil, iktidara yakın seçmenden de önemli miktarda oy çekecek bir potansiyele sahip olması.

Üçlü aday olması durumunda Erdoğan’ı %28.3 ile Mansur Yavaş ve % 27.9 ile Ekrem İmamoğlu izlemekte. Elbette ki yukarıdaki soruya anlamlı bir açıklama yapabilmek için, Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız, Mansur Yavaş’ın da CHP adayı olduğu seçenekte elde edilecek verilerin karşılaştırılması gerekiyor.

Beğeni oranları

Adaylara ilişkin önemli bir kriter olan beğeni oranları açısından halkın %57.4’ü Mansur Yavaş hakkında olumlu, %36.9’u ise olumsuz görüş beyan etmekte. Ekrem İmamoğlu’na ilişkin olumlu görüşe sahip olanların oranı % 42.8 iken, olumsuz fikre sahip olanların oranı ise %51.1 olarak gerçekleşiyor.

Sonuç

Anketler, 2-3 yıl sonra yapılacak seçimler için bir simülasyona konu olamazlar, ancak anlık siyasal iklimle ilgili net fotoğraflar verirler.

İktidar, muhalif kesimde ne olup bittiğini dikkatle izliyor ve yeni duruma göre yeni stratejiler üretiyor. Muhtemel ki iktidarın şu andaki ana hedefi, CB adaylığı konusunda muhalefeti bir erken doğuma zorlamak ve muhalefetin hareket alanını tümden kısıtlamak.

Hemen her ankette Mansur Yavaş olası rakiplerden 10 puan önde görünürken, CHP bir çılgınlık yapıp, toplumsal muhalefeti umursamaksızın kendi başına bir adaylık kararı alabilir mi?

“Biz adayımızı erkenden ilan edelim ve koruma altına alalım” tezi gerçekten de çocukça bir düşünce. Biliniyor ki Mansur Yavaş’ın CB adaylığı bir şekilde önlenirse, Ekrem İmamoğlu’na gelecek siyasi yasak rutin bir işlem olarak devreye girmeyi beklemekte. Net!

Mansur Yavaş’ın parti disiplinine bağlı kalarak, son zamanlarda adaylık konusundaki sessizliğinin, İmamoğlu cephesinde bir avantaj paketine dönüştürüldüğü de ortada.

CHP kurmayları -tüm bu gerçeklere karşın- cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar riske atabilirler mi? Bilmiyoruz.

Muhalefet için yenilgiye davetiye çıkaranlar, yeni bir felaketin altında ezilir kalır!