Adele cinsiyetini seçti

Adele, Las Vegas'taki programını tamamladıktan sonra gelecek planlarından bazılarını paylaştı.

36 yaşındaki şarkıcı, daha fazla çocuk sahibi olma arzusunu açık bir şekilde dile getirdi.

Adele, Cuma günkü programı sırasında izleyicilere "Tüm yükümlülüklerim ve tüm şovlarım bittiğinde bir bebek sahibi olmak istiyorum" dedi.

Bir kız çocuk istediği söyleyen İngiliz şarkıcı, “Bir ​​​​​​​kız istiyorum çünkü zaten bir oğlum var.” şeklinde açıklama yaptı.

11 yaşındaki oğlu Angelo’nun babası Simon Konecki ile boşandıktan iki yıl sonra, 2021'de spor menajeri Rich Paul ile aşk yaşamaya başlayan Adele, yakında yeniden anne olmaya hazır olduğunu ve hatta bebek isimlerinin bir listesini bile hazırladığını söyledi .

​​​​​​​

Adele, BBC'nin "Desert Island Discs" podcast'indeki bir röportajında da ailesini genişletme hayallerinden bahsetmişti.

Ünlü şarkıcı, sunucu Lauren Laverne 10 yıl sonraki hayatını nasıl hayal ettiğini sorduğunda, "Kesinlikle birkaç çocuk daha isterim. Eğer yapabilirsek harika olur. Değilse, Angelo'm var. Sadece mutlu olmak istiyorum." dedi.

Geçen yıl kendisinin ve Paul'ün resmi olarak evlendiğini doğrulayan 16 Grammy ödüllü şarkıcı, eski kocasıyla birlikte ebeveynlik yapmanın başlangıçta beklediğinden daha kolay olduğunu söyledi.