Adele cinsiyetini seçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adele cinsiyetini seçti
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, kız çocuk istediğini açıkladı.

Adele, Las Vegas'taki programını tamamladıktan sonra gelecek planlarından bazılarını paylaştı.

36 yaşındaki şarkıcı, daha fazla çocuk sahibi olma arzusunu açık bir şekilde dile getirdi.

Adele, Cuma günkü programı sırasında izleyicilere "Tüm yükümlülüklerim ve tüm şovlarım bittiğinde bir bebek sahibi olmak istiyorum" dedi.

1158811-168611827.jpg

Bir kız çocuk istediği söyleyen İngiliz şarkıcı, “Bir ​​​​​​​kız istiyorum çünkü zaten bir oğlum var.” şeklinde açıklama yaptı.

11 yaşındaki oğlu Angelo’nun babası Simon Konecki ile boşandıktan iki yıl sonra, 2021'de spor menajeri Rich Paul ile aşk yaşamaya başlayan Adele, yakında yeniden anne olmaya hazır olduğunu ve hatta bebek isimlerinin bir listesini bile hazırladığını söyledi .

adele2.jpg​​​​​​​

Adele, BBC'nin "Desert Island Discs" podcast'indeki bir röportajında da ailesini genişletme hayallerinden bahsetmişti.

Ünlü şarkıcı, sunucu Lauren Laverne 10 yıl sonraki hayatını nasıl hayal ettiğini sorduğunda, "Kesinlikle birkaç çocuk daha isterim. Eğer yapabilirsek harika olur. Değilse, Angelo'm var. Sadece mutlu olmak istiyorum." dedi.

Geçen yıl kendisinin ve Paul'ün resmi olarak evlendiğini doğrulayan 16 Grammy ödüllü şarkıcı, eski kocasıyla birlikte ebeveynlik yapmanın başlangıçta beklediğinden daha kolay olduğunu söyledi.

adele-rich-paul-7b7b5c1bb8ef40e99456bdf1ef4d1cc9.jpg

Son Haberler
Kassandra bu ay olacakları açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öleceğini de bildi Gündem
Kassandra bu ay olacakları açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öleceğini de bildi
Emekliden kurban isyanı: 3 bin lirayla tavuk kesemeyiz Gündem
Emekliden kurban isyanı: 3 bin lirayla tavuk kesemeyiz
İstanbul'da film gibi soygun! Kuyumcuya buradan girmişler Gündem
İstanbul'da film gibi soygun! Kuyumcuya buradan girmişler
Dursun Özbek'ten apar topar flaş karar Spor
Dursun Özbek'ten apar topar flaş karar
Fatih Altaylı'dan TÜGVA SETA ve TÜRGEV yorumu: Bunlar da mı vatana ihanet ediyor? Gündem
Fatih Altaylı'dan TÜGVA SETA ve TÜRGEV yorumu: Bunlar da mı vatana ihanet ediyor?
Akıncı TİHA İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi Gündem
Akıncı TİHA İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi