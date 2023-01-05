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Adele konserde açıkladı: Hastalığım yüzünden zor yürüyorum

Canlı performans yapmaktan korktuğu için Las Vegas gösterileri esnasında terapi almaya başladığını belirten dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlandığını söyledi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:09
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Adele konserde hastalığını anlattı! "Zor yürüyorum"

Adele konserde açıkladı: Hastalığım yüzünden zor yürüyorum
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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas’taki konser serisine devam ediyor. Ünlü şarkıcı konser esnasında yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti.

Performansı sırasında yürümekte güçlük çeken Adele, "Bugünlerde zor yürüyorum. Çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum" dedi.

SİYATİK NEDİR?

“Siyatik” sinirlerin vücutta çeşitli yerlerde sıkışmasıyla ortaya çıkabilen ve özellikle bacakta ağrı, kuvvet kaybı, kasılma, uyuşma, karıncalanma gibi şikayetlerle kendini gösteren bir rahatsızlık olarak biliniyor.
 

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