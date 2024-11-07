Adem Ljajić herkesi şaşkına çevirdi: Basketbol takımıyla resmi sözleşme imzaladı

Futbolu bırakma kararı alarak, basketbol sahalarına adım atan Adem Ljajić, Sırbistan Süper Lig’deki başarılı kariyerine yeni bir yön verdi. Eski Beşiktaşlı futbolcu, Novi Pazar’ın basketbol takımına katılarak, futbolla paralel olarak basketbol oynamaya karar verdi. Koşul olarak, futbol takımıyla olan maçlarını basketbol sezonuna göre ayarlayacak.

Beşiktaş’a 2018 yılında transfer olan Ljajić, Süper Lig’deki başarılı performansıyla dikkat çekti. Siyah-beyazlı formayla 56 maçta sahaya çıkan Ljajić, 13 gol atarak ve 10 asist yaparak önemli bir rol üstlendi. Beşiktaş’taki dönemi, özellikle hücumda takımına katkılarıyla hatırlanıyor.

Futbolun ardından, Novi Pazar basketbol kulübüyle bir sözleşme imzalayan Ljajić, 1. Muşki Bölgesel Lig’de mücadele edecek. Fakat futbol kariyerini sürdüren 32 yaşındaki eski milli oyuncu, basketbol sahasında da iz bırakmayı hedefliyor. Özellikle basketbol tutkusuyla tanınan Ljajić, “Futbolu bırakmak değil, iki sporu bir arada yapmak istiyorum” diyerek hayaline doğru adım attı.

Ljajić’in futbolculuk geçmişi, Partizan, Fiorentina, Roma, Inter, Torino gibi kulüplerin yanı sıra Beşiktaş ve Karagümrük gibi Türk kulüplerini de kapsıyor. Son olarak Süper Lig’deki başarılı performansını Novi Pazar’da sürdüren Ljajić, futbolseverleri şaşırtan bir şekilde basketbol sahalarında da boy gösterecek.