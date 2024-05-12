Aden körfezinde 4 İHA imha edildi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM)’dan yapılan açıklamada, Yemen topraklarından Husi kontrolünde bölgeden Aden Körfezine bir İHA’nın fırlatıldığı belirtildi. Koalisyon uçağının bu İHA’yı havada imha ettiği bildirildi.

Daha sonra ise yine Husi bölgesinden Kızıldeniz üzerine fırlatılan 3 İHA’nın imha edildiği açıklandı. ABD tarafından yapılan açıklamada ticari gemilerde herhangi bir hasarın tespit edilemediği şu açıklama ile kaydedildi:

“İran destekli Husiler 10 Mayıs günü saat 20.45 sularında Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi üzerine bir insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Bir koalisyon uçağı İHA’ya başarılı bir şekilde müdahale etti. ABD, koalisyon ya da ticari gemiler tarafından herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmemiştir. Daha sonra, 11 Mayıs'ta yaklaşık 04.30 ile 04.45 arasında, ABD Merkez Komutanlığı (USCENTCOM) kuvvetleri, İran destekli Husiler tarafından Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden Kızıldeniz üzerinde fırlatılan 3 İHA’yı başarıyla imha etti”