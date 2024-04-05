Adgager’ın GAG Token’ı Bitexen Pro Tahta’da listelendi

Araştırma sektörüne özel olarak geliştirilen ve 29 Şubat - 19 Mart tarihlerinde yerli kripto para borsası Bitexen’de ön satış sürecini tamamlayan GAG Token kripto para biriminden yeni bir dönüm noktası haberi geldi. Yenilikçi araştırma şirketi ve kullanıcıların araştırma ve pazarlama faaliyetlerine katılarak ödül kazanmalarını sağlayan yenilikçi platform Adgager’ın kripto para birimi GAG Token, Bitexen Pro Tahta’da listelendi. Listeleme, kripto para biriminin erişilebilirliğini ve görünürlüğünü artıracak.

DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GELİYOR

Binance Smart Chain (BSC) altyapısıyla BEP-20 standardında oluşturulan kripto para birimi GAG Token, söz konusu listelemeyle önemli bir dönüm noktasını da geride bıraktı. Daha çok yatırımcı için erişilebilir hale gelen ve saygın kripto para birimleri arasında listelenen proje, ekosistemi büyütmek ve daha çok piyasa katılımcısına erişmek için önemli bir adım attı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Adgager Kurucusu Umut Vural, “Ön satışlarda yoğun ilgi gören ve %30 bonuslu ön satışı kısa sürede tükenen Adgager, bu listelemeyle rüşdünü bir kez daha ispat etti. Adgager proje ekibi ve topluluğu, GAG Token’a olan inancını sarsılmaz bir biçimde koruyor. Projeye duyulan bu güçlü inanç, GAG Token’ın gelecekte kripto para piyasasında önemli değerlerden biri olacağı konusunda yatırımcı güvenini de destekliyor. Ekip ve topluluk, GAG Token’ın uzun vadeli potansiyelini ve Adgager ekosisteminin sağladığı yenilikçi çözümlerin değerini vurguluyor. Bu ortak vizyon, GAG Token’ı geleceğin kripto para birimleri arasında öne çıkaracak temel taşlardan biri olduğunu doğruluyor” dedi.

ÖZEL ETKİNLİKLER VE AİRDROP’LAR PLANLANIYOR

GAG Token’ın Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından Bitexen’in Pro Tahtası’nda listelenmesinin aynı zamanda özel olarak planlanan airdrop gibi etkinlikler için de bir platform oluşturduğunu belirten Umut Vural, “GAG Token’ın Bitexen’de listelenmesi, projemizin ve topluluğumuzun ulaştığı büyük bir başarı. Listeleme, araştırma odaklı kripto para biriminin piyasada değer kazanmasına ve stabil bir şekilde büyümesine olanak sağlayacak. Topluluk odaklı proje, bu listelemeyle topluluğa özel airdrop’lar ve etkinlikler tasarlayacak. Bu etkinlikler, aktif Gager’lara ve Adgager platformunu kullanmaya devam eden yatırımcılara değerli fırsatlar sunacak. Uzun vadeli bir yol haritasıyla tasarlanan projenin değeri, topluluğun desteğiyle zaman içinde artacak. Bize güvenen topluluğumuza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

EKOSİSTEMİN ÖDÜL VE DEĞER TRANSFER ARACI

GAG Token’ın araştırma sektörünün dijitalleşmesi için vaat ettiği değeri yineleyen Adgager Kurucusu Umut Vural, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“GAG Token’ın arkasındaki vizyon, kullanıcı katılımını ödüllendirmek, markalar ve kullanıcılar arasında şeffaf ve güvenilir bir etkileşim köprüsü oluşturmak, blokzinciri teknolojisinin avantajlarını araştırma sektörüne taşımak. Adgager ekosisteminde bir ödül ve değer transfer aracı olarak işlev gören GAG Token, kullanıcıların Adgager üzerinde katıldıkları anket, pazar araştırması ve diğer etkileşimlerle kazanabilecekleri bir karşılık olma özelliği taşıyor. Projeye ilişkin daha fazla bilgiye, teknik dokümana ve güncellemelere gagtoken.com'dan ulaşılabiliyor.”