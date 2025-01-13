Adı Beyza ile anılıyordu! MasterChef şampiyonu aşk iddialarına son noktayı koydu

Onur ve Beyza yarışma boyunca sık sık aşk iddialarıyla gündeme geldi. İkiliden bugüne kadar hiçbir açıklama gelmemişti.

Onur Masterchef şampiyonu oldu ve canlı yayına çıktı. Londra'da istediğim bir proje var. Londra'ya sokak lezzetlerini taşıyacağını söyleyen Onur aşk hayatına dair iddialar da yanıt verdi.

Masterchef başladığından beri en çok konuşulan konulardan biri olan aşk iddialarına Onur noktayı koydu. "Aşk deyince Beyza geldi aklına" diyerek sunucuya yanıt veren Onur "Benim için çok değerli" dedi.

"Beyza benim çok yakın arkadaşım" diyen Onur Üresin "İkinci elemeden beri ben Beyza'yı tanıyorum. Fransa'dan geldiği için o da gurbetçi. Çok yakın bir arkadaşım. Aramızda bir şey yok, çok tatlı bir insan" dedi.