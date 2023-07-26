Adı Fenerbahçe ile anılan Mane ile ilgili ilk açıklama: Görüşme yapıldı

Bayern Münih Başkanı, adı Fenerbahçe ile de anılan Sadio Mane'nin Al-Nassr ile görüştüğünü açıkladı.

Adı Fenerbahçe ile anılan Mane ile ilgili ilk açıklama: Görüşme yapıldı

Editör: Barış Atakan

Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan Sadio Mane'nin geleceği netlik kazanıyor.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Mane ile ilgili Bayern Münih'in başkanından açıklama geldi.

''AL NASSR İLE GÖRÜŞÜYOR''
Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Sadio Mane'nin Al-Nassr ile transfer görüşmelerini yaptığını ifade etti.

Ayrıca Hainer, Mane'nin menajerinden görüşmeyle ilgili bilgi aldıklarını kaydetti.

Senegalli yıldızın menajeri Björn Bezemer'in bu hafta Al-Nassr ile pazarlık masasına oturacağı ifade edildi.

Geçen sezon Liverpool'dan 32 milyon euro'ya Bayern Münih'in yolunu tutan Mane, çıktığı 38 maçta 12 gol atarken 6 asist yaptı.

Sadio Mane, Leroy Sane ile kavga etmiş ve takım tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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