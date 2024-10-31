Adı Real Madrid ile anılıyordu! Ve Galatasaray, Davinson için son kararını verdi

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Adı Real Madrid ile anılıyordu! Ve Galatasaray, Davinson için son kararını verdi

Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez, performansıyla Avrupa devlerinin ilgisini çekerken, ismi Real Madrid ile anılıyordu. Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu için transfer konusunda son kararını verdi.

Galatasaray'ın 28 yaşındaki stoperi Davinson Sanchez yükselen form grafiğiyle Avrupa devlerinin radarına girmişti.

Son olarak Real Madrid ile adı anılan Kolombiyalı savunmacı için Galatasaray'ın transfer kararını verdiği iddia edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Davinson Sanchez'i astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayacak.

Sarı-kırmızılılar, Sanchez'i Tottenham'dan 9.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Galatasaray ile 3+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez, yıllık 3.2 milyon euro alıyor.

Deneyimli stoper, Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıktı.

Sanchez bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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