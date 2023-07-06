Adı Simge Sağın ile anılıyordu! Koray Avcı'dan açıklama

Koray Avcı, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan şarkıcı 'Simge Sağın ile aşk' iddiasını da yanıtladı.

Adı Simge Sağın ile anılıyordu! Koray Avcı'dan açıklama

Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluşan Koray Avcı, "Bu gelmiş geçmiş en iyi sahnemiz olacak, bundan sonra da izleyicilerimiz hep üstüne kattığımız konserler izleyecek" diyerek iddiasını ortaya koydu.

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"HİÇBİR AŞKIMDAN BAHSETMEDİM"

"Hakkınızda aşk dedikoduları çıkıyor. Simge Sağın'la adınız anılıyor" sözleri üzerine ünlü şarkıcı, "Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın. Sekiz yıldır hiç aşkımdan bahsetmedim, hem de hiçbir aşkımdan. Bundan sonra da benden böyle bir şey duyamazsınız, haberiniz olsun" karşılığını verdi.

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SİMGE SAĞIN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Simge Sağın'ın menajeri Özgür Aras, "Sanatçım hakkında basında çıkan aşk haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diyerek, güzel poçu ile Koray Avı hakında çıkan aşk söylentilerini yalanlamıştı.


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