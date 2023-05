Baba yadigârıyla hayatı değişti! Koray Avcı teknede yaşıyor

Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı (55), 2021 yılında Ankara'da kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Tören sırasında babasının tabutunun başından ayrılmayan şarkıcı, sevenlerinin ve yakınlarının taziyelerini kabul etmişti.

"KAPTAN OLMAYA KARAR VERDİM"

Girne'de verdiği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Avcı, "Babam için bir kayık almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı ve bana kaldı. Daha sonra kaptan olmaya karar verdim ve eğitim aldım ve kendi teknemle ilk kez açık denize çıkmış oldum" dedi.

"YAZI TEKNEDE GEÇİRECEĞİM"

"Bu yelkenli kendi halinde küçük bir ev gibi. Şu an orada yaşıyorum. Yazı orada geçireceğim. Babam sayesinde o sakinliğin tadını çıkarıyorum, çok güzel besteler yapıyorum ve ona her gün teşekkür ediyorum. Amatör bir kaptanım ama profesyonelliğe doğru elimden gelen her şeyi yapacağım."