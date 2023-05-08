Baba yadigârıyla hayatı değişti! Koray Avcı teknede yaşıyor

Şarkıcı Koray Avcı önceki akşam Girne Rocks Otel’de sahne aldı. Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, Eylül 2021'de hayatını kaybeden babasından kalan tekne ile değişen hayatını anlattı.

Baba yadigârıyla hayatı değişti! Koray Avcı teknede yaşıyor

Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı (55), 2021 yılında Ankara'da kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Tören sırasında babasının tabutunun başından ayrılmayan şarkıcı, sevenlerinin ve yakınlarının taziyelerini kabul etmişti.

fhjyjy.jpg

"KAPTAN OLMAYA KARAR VERDİM"

Girne'de verdiği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Avcı, "Babam için bir kayık almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı ve bana kaldı. Daha sonra kaptan olmaya karar verdim ve eğitim aldım ve kendi teknemle ilk kez açık denize çıkmış oldum" dedi.

fjhytmy.jpg

"YAZI TEKNEDE GEÇİRECEĞİM"

"Bu yelkenli kendi halinde küçük bir ev gibi. Şu an orada yaşıyorum. Yazı orada geçireceğim. Babam sayesinde o sakinliğin tadını çıkarıyorum, çok güzel besteler yapıyorum ve ona her gün teşekkür ediyorum. Amatör bir kaptanım ama profesyonelliğe doğru elimden gelen her şeyi yapacağım."

fgnhgmj.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Elektrik kabloları bomba gibi patladı Güncel
Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Hıdırellez Çorlu'da coşkuyla kutlandı Güncel
Hıdırellez Çorlu'da coşkuyla kutlandı
AKP'li Başkan Yardımcısı: İmamoğlu dışarıdan getirdiği bir grupla halkın üzerine taş attırmıştır Güncel
AKP'li Başkan Yardımcısı: İmamoğlu dışarıdan getirdiği bir grupla halkın üzerine taş attırmıştır
Kaza yaptı 16 gün sonra öldü Güncel
Kaza yaptı 16 gün sonra öldü
İzmit Körfezi turkuaza büründü Güncel
İzmit Körfezi turkuaza büründü
İmamoğlu canlı yayında konuşuyor Güncel
İmamoğlu canlı yayında konuşuyor
İkinci el otomobil fiyatı sıfır fiyatını geçti Güncel
İkinci el otomobil fiyatı sıfır fiyatını geçti