Adil Öksüz'ü kaçıran FETÖ'cüden 'tesadüfen tanıştık' itirafı. 8 yıldır aranıyordu nasıl yakalanmadığı ortaya çıktı

Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım ettiği belirtilen Cihat Yıldız'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Yıldız, yakalandığında polise ağabeyinin kimliğini sunduğunu itiraf ederken, kendisi hakkında ifade veren bir kişiyi tehdit ettiği iddiasına da yanıt verdi.

KALDIĞI ADRESLERİ HATIRLAMIYOR

Savcılık ifadesinde, ailesinin İstanbul'da yaşadığını ve kendisinin 7 yıldır farklı adreslerde ikamet ettiğini belirten Yıldız, bu adresleri hatırlamadığını söyledi. Kaldığı yerlerle ilgili detay vermekten kaçınan Yıldız, darbe girişiminden sonra saklandığını ifade etti. Yıldız, "Kod ismim olup olmadığını belirtmek istemiyorum. Hakkımda çıkarılan yakalama kararından ailemin bilgi vermesi üzerine haberdar oldum. Kendimi gizlemek zorunda kaldım ve yakalanmamak için teslim olmadım." dedi.

AĞABEYİNİN KİMLİĞİ İLE KAÇMAYI DENEMİŞ

Yıldız, polise ağabeyinin kimliğini verdiğini doğruladı. "16 Ağustos 2024'te yakalandığımda, üzerimde ağabeyimin kimliğini taşıyordum çünkü yakalama kararım olduğunu biliyordum ve bu şekilde kaçmaya devam etmeyi düşündüm." ifadelerini kullandı.

YAKALANMA ANI VE RASTLANTILAR

Yıldız, yakalanma anını da detaylandırdı. Esenyurt'ta yürüdüğü sırada, öğle namazı için bir cami aradığını ve bu sırada bir aracın yanına gidip cami yönünü sorduğunu anlattı. Araca binip yola çıktıklarında, ileride bir cami gördüğünü fakat şoförün o yöne dönemeyeceğini söylediğini belirtti. Yoldaki bir başka noktada durduklarını ve araçtan indiklerinde polisin kendilerini çağırdığını söyledi.

DİĞER KİŞİLERLE BAĞLANTISINI REDDETTİ

Cihat Yıldız, araçta bulunan diğer kişileri tanımadığını ve rastlantı sonucu aynı araçta olduklarını iddia etti. Ayrıca, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan şirketlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Ticari faaliyetlerini 2013 yılında sonlandırdığını ve Bank Asya'ya para yatırmasının bir talimattan kaynaklanmadığını söyledi. ByLock kullanmadığını iddia eden Yıldız, telefonuna bu uygulamanın kurulup kurulmadığını hatırlamadığını belirtti.

TEHDİT İDDİALARINI REDDETTİ

Yıldız, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Hanefi Sözen'i tanıdığını, ancak kendisi hakkında beyanda bulunan Pehlül M'yi tehdit ettiği iddialarını reddetti. 2019 yılında Başakşehir'de karşılaştıklarını ve sadece konuştuklarını, tehditte bulunmadığını savundu. Ayrıca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edilen Davud Ş'nin ifadelerini de kabul etmedi.

NE OLMUŞTU?

Yıldız, FETÖ'nün firar ve güncel yapılanması içinde faaliyet gösteren kişilere yönelik operasyonlarda yakalanmıştı. Adil Öksüz ile bağlantılı olduğu ve Öksüz'ün kaçmasına yardım ettiği belirtilen Yıldız, FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı iddiasıyla 8 yıldır aranıyordu. Yıldız ile birlikte yakalanan diğer şüpheliler Ahmet Hızal ve Adem Bora da FETÖ'nün askeri yapılanmasında yer almakla suçlanmış ve tutuklanmışlardı.