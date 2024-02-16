‘Adil Öksüz’ün kuzeni bakanlıkta başmüfettiş’ Cihat Yaycı’dan çarpıcı iddia

Kaynak: Master Haber
‘Adil Öksüz’ün kuzeni bakanlıkta başmüfettiş’ Cihat Yaycı’dan çarpıcı iddia
Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kuzeninin bir bakanlıkta başmüfettişlik görevinde bulunduğunu öne sürdü.

Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcıyı göreve iade etmesine dair değerlendirmede bulunan Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı Paşa, çarpıcı açıklamalar yaptı. Yaycı, mesleğe iade edilen FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kuzeninin bir bakanlıkta başmüfettiş olarak görev yaptığını söyledi. "15 Temmuz 2016 saat 20.30'a çok yaklaştık" diyen Yaycı, "Memleket çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya!" diye konuştu.

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"DÜZEN FETÖ'NÜN ELİNE GEÇTİ"

"Size en ağır şeyi söyleyeyim Adil Öksüz'ün kuzeni bugün devletin çok önemli bir bakanlığında Baş Müfettişlik yapıyor” diyen Yaycı, “Bu adam şuan devlet içerisinde teftişlerde bulunuyor. Türkiye Büyük tehlike ile karşı karşıyadır. Cumhurbaşkanı bu olaya el koymalıdır. FETÖ'nün yayınladığı atama emri hayata geçti. Düzen FETÖ'nün eline geçti” ifadelerini kullandı.

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