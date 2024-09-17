Adile Naşit'in heykelindeki zili çaldılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adile Naşit'in heykelindeki zili çaldılar

Avcılar'daki Adile Naşit heykelinin zili çalındı; yerine yenisi takıldı. Adile Naşit'in Hababam Sınıfı'ndaki rolüyle özdeşleşen zili çaldılar

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in heykelindeki zili çaldılar. Adile Naşit'in Hafize Ana rolünden esinlenerek, Avcılar'da yapılan heykeli hırsızların hedefi oldu.

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Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in Avcılar'daki heykelinde bulunan okul zili kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

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Heykeli eski haline getirmek için harekete geçen Avcılar Belediyesi uygun ölçü ve renkteki zili Amasya'da bulabildi.

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Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in 'Hababam Sınıfı' filmlerinde canlandırdığı 'Hafize Ana' karakteriyle özdeşleşen heykelin elindeki okul zili kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Merkez mahallesinde bulunan heykeldeki zilin yerine yenisinin takılmasını istedi. Ancak zilin heykelle renk ve ölçü açısından uyumlu örneği İstanbul'da bulunamadı.

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Bunun üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü Erol Mumcu Kültür ve Sanat Parkı'ndaki heykelden çalınan zilin temin edilmesi için çalışmalara başlandı. Amasya'daki bir ustaya yaptırılan okul zili, Avcılar'daki heykelin eline yerleştirildi.

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Konuyla ilgili konuşan Park ve Bahçeler Müdürü Emre Remzi Gülşen, 'Geçtiğimiz günlerde sanat parkımız içerisinde Türk sinemasının efsane isimlerinden Adile Naşit'e ait olan heykelimizde bir olumsuzluk yaşandığını tespit ettik. Hızlı bir şekilde zarar gören zilin yeniden temin edilerek ait olduğu yerde tekrardan halkla buluşmasını sağlıyoruz' dedi. Yeni zili heykele takan Yusuf Biçer ise Amasya'dan özel olarak İstanbul'a geldi. Biçer, 'Adile annemizin zilini çalmışlar, beni de aradılar. İstanbul'da bulamadılar, Amasya'da buldum getirdim. Zili, Adile annemizin eline yine taktık. Güzel de oldu' diye konuştu. Biçer yeni zili taktıktan sonra Adile Naşit heykeliyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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