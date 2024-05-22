Adına şenlikler düzenleniyor hasadı başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adına şenlikler düzenleniyor hasadı başladı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde adına festivaller, şenlikler düzenlenen kirazın hasadı start aldı. Erkenci kirazının hasadı yaklaşık bir hafta sürecek.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde bulunan kiraz bahçelerinde kiraz hasadı heyecanı yaşanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçeye gelen çiftçi kadınlar, adına festivaller, şenlikler düzenlenen kirazın hasadını yapıyor.

Zaman zaman ağaçlara çıkan üretici kadınlar, kirazları itinayla toplayarak kasalara muntazamca yerleştiriyorlar.

Mehmet Ali Kiracı, "Hasada erkenci kirazımızdan başladık. Yaklaşık 20 dekar alanda kiraz üretimimiz bulunuyor. Bu gördüğünüz bahçede 4 çeşit kirazımız var. Erkenci kirazımızın hasadı yaklaşık bir hafta sürecek. Fiyatın ise üreticiyi tatmin edeceğini düşünüyoruz" dedi.

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