Adını Feriha Koydum’un Halil’i yıllar sonra ortaya çıktı. Kimse tanıyamıyor

Bir dönemin en sevilen dizilerinden olan Adını Feriha Koydum dizisinde Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.