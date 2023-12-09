Adını Feriha Koydum’un Halil’i yıllar sonra ortaya çıktı. Kimse tanıyamıyor

Başrollerini Hazal Kaya, Vahide Perçin ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı "Adını Feriha Koydum" dizisi, finalinin ardından yıllar geçse de unutulmuyor.
Dizide Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın büyük değişimi, izleyenleri şoke ediyor. Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali görenleri "Kaybettiğin Halil'e dön bir bak Feriha, Feriha Emir'i seçtiğine bin pişman" yorumları yapmaya mecbur bıraktı.
Altunkaya eşi ve bebeğiyle mütevazı bir yaşam sürüyor.
Yakışıklı oyuncu son dönemde televizyondan uzak kalarak tiyatroya yöneldi ve yönetmenlik yapmaya başladı.
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