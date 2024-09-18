'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' deyip, 3 milyon lirasını dolandırdılar

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Feriştah Özdemir (69), kendisini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından yaklaşık 3 milyon lira dolandırıldı.

Şüpheli, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek yaşlı kadını korkutmuş ve parayı kendilerine göndermesi gerektiğini söyleyerek dolandırıcılık gerçekleştirmişti. Olayın ardından emniyet ekipleri, dolandırıcının peşine düştü.

11 Eylül'de emekli işçi Feriştah Özdemir'i telefonla arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp, isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını ve bu durumdan kurtulması için 3 milyon lira göndermesi gerektiğini söyledi. Panikleyen Özdemir, dolandırıcının talimatlarına uyarak bu miktarı verdi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Özdemir'in şikayeti üzerine bankalarla irtibata geçti ve paranın kripto varlıklara aktarıldığını tespit etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalarda, dolandırıcının Salim Ö. olduğu belirlendi ve yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin dolandırıcılık olayını aydınlatmak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.