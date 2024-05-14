Adisyonu görenler inanamadı. Hesaba öyle bir ücret eklendi ki

Restoran ve kafeler yeni uygulamalarıyla her geçen gün şaşkın vermeye devam ediyor. Müşteriler bahşiş vermediği gerekçesiyle adisyonlara eklenen servis ücreti kişi başına olarak gösterilmesi, hem kuver hem servis ücretinin beraber alınmaya başlaması sonrasında ücretlere bir yenisi daha eklendi.

Antalya’da bir kafede sunulan çayın fiyatı ve eklenen müzik ücreti, sosyal medyada geniş yankı buldu. Geçtiğimiz günlerde adisyonlara hem kuver hem servis ücretinin eklenmesi tepkilere neden olmuştu.

MÜZİK ÜCRETİ

Antalya'da çay içmek için bir kafeye oturan vatandaş adisyonunda 4 çayın yanında bir de 'müzik ücreti’ eklendiğini görünce ne yapacağını bilemedi. 500 liralık hesaptan 100 lira müzik ücreti istendi.

BAKANLIKTAN UYARI

Bakanlık bununla ilgili hareket geçmişti. Bakanlık müşterilerin, servis ücreti gibi adisyonları şişirmek için eklenen hizmetleri ödeme zorunluluğunun olmadığı duyurmuştu. Ancak bu uyarıyı dikkate almayan işletme sahipleri ekledikleri müzik ücreti ile görenlere şaşkınlık verdi.

Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis ücreti veya herhangi bir isim altında ücret alınması durumunda bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiğini, göstermeyen işletmelere cezai yaptırım uygulandığını bildirmişti.

Konuya ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna sektörde faaliyette bulunan satıcı ve sağlayıcılara duyurulması için iletildiği aktarılan açıklama kapsamında, ticaret il müdürlüklerine de denetimleri bu hususlarda yoğunlaştırmaları talimatı verildiği belirtildi.