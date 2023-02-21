21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'

Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu kentlerden olan Adıyaman'da Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentin kuzey kesiminde bulunan Karadağ bölgesindeki kayalık alana 25 bin konut yapılacağını söyledi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 19:42
Takip Et

Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'

Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
+
Aa
-

(DHA) - Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremde büyük bir yıkım yaşayan Adıyaman'ın Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, afetzedeler için yapılacak 25 bin konutun kentin kuzey kesiminde bulunan kayalık Karadağ bölgesinde inşa edileceğini duyurdu.

Bölgede zemin etüt çalışmalarına başlandığını ifade eden Kılınç, "Şehri kuzeyde bulunan Karadağ'ın tepesinde ve arka tarafında çok ciddi bir alan var. Taşlık kayalık bir alan ve yeni konutları oraya yapalım. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı bu yöndeki talebimizi uygun gördü. Şu an ilk etapta yapılacak 25 bin konut için bölgede zemin etütleri yapıyorlar" dedi.

Depremde kentte bulunan 1250 binanın çöktüğünü vurgulayan Kılınç, afetin yaralanan birlik ve beraberlik içerisinde sarılabileceğini kaydetti. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
2
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
3
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
5
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
6
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
7
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.