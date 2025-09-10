Adıyaman Belediyesi'nden iki mahallede eş zamanlı altyapı çalışması

Kaynak: ANKA
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin altyapı sorunlarını çözmek amacıyla Esentepe ve Karapınar mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi’nin altyapı çalışmaları kapsamında Esentepe Mahallesi Abdulmusa Caddesi’ne 500 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı döşeniyor. 110’luk PN boru kullanılan çalışmalarda, üç adet ana hat bağlantısı da yapılacak.

9f1b603e-9f15-423f-b279-1ed44c71131f-w.jpeg

KARAPINAR CADDESİ’NDE ÇİFT HAT ÇALIŞMASI

Karapınar Caddesi’nde ise yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme işlemleri devam ediyor. 400’lük yağmur suyu hattı ile 300’lük kanalizasyon hattında toplam 450 metre yeni hat döşemesi tamamlanırken, cadde üzerinde çift hat çalışmaları sürüyor.

Ulubey İlçe Belediye Başkanı İsa Türkcan: Yeni konutlar 18 ayda tamamlanacakUlubey İlçe Belediye Başkanı İsa Türkcan: Yeni konutlar 18 ayda tamamlanacak

Devam eden altyapı yatırımlarıyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şunları söyledi:

“ŞEHRİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

“Esentepe Mahallemizdeki Abdulmusa Caddesi ve Karapınar Mahallemizde bulunan Karapınar Caddesi’nde sürdürülen çalışmalar, Adıyaman’ın modernleşme yolundaki en önemli adımlarından biridir. Ekiplerimiz, içme suyu hattından kanalizasyon sistemine kadar her türlü altyapı sorununu çözmek için yoğun şekilde çalışıyor. Bu yatırımlar hem vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek hem de şehrimizin altyapısını geleceğe hazırlamak açısından çok kıymetli. Tüm mahallelerimizde olduğu gibi Esentepe ve Karapınar’da da taleplere en kısa sürede yanıt vererek sorunları kalıcı şekilde çözeceğiz. Adıyaman’ı daha yaşanabilir bir şehir yapmak için altyapı yatırımlarımız aralıksız sürecek.”

