Adıyaman kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Kent merkezine mevsimin ilk karı yağarken, rakımı yüksek ilçelerde de yoğun kar yağışı etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan yağış, önce karla karışık yağmur şeklinde görülürken, ilerleyen saatlerde yerini tamamen kar yağışına bıraktı. İl genelinde yaklaşık 3 saat süren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde beyaz bir örtü oluşturdu.

Adıyaman’ın Tut, Çelikhan, Sincik ve Gerger ilçeleri gibi yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı daha yoğun hissedildi. İlçeler kış mevsiminin etkisine girerken, beyaza bürünen manzaralar dikkat çekti.

Kent merkezi ve ilçelerde kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji, vatandaşları don ve buzlanma riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.