Adıyaman’da 40 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Kaynak: İHA
Adıyaman’da 40 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çıkan yangında 40 dönümlük buğday tarlası yandı.

Kahta ilçesine bağlı Köseler köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, elektrik tellerinin kopması neticesinde buğday tarlasının iki noktasında yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, köylülerde traktörleriyle yangına önden müdahale etti.

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Köylüler, bir taraftan traktörlerle tarlayı sürerek alevlerin önünü kesmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise tarladaki alevlere müdahale etmeye başladı.

40 dönümlük buğday tarlası yanarak kül olduğu olayda, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yangın söndürme çalışmaları neticesinde ve köylülerin erken müdahale ve yoğun çabaları neticesinde yangın, etraftaki ekinlere sıçramadan söndürüldü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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