Adıyaman’da batan teknedeki 3 kişiden 2’si kayıp

Olay, Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Gölü sazlık alanın bulunduğu yerde meydana geldi. Balıkçı teknesiyle 3 kişi gölde gezerken, tekne bilinmeyen bir nedenden dolayı battı. Teknede bulunan Kadir İrendeli (60), Veysel Erkenekli (38) ve Ömer Daglılar (46) suya düştü.

Şahıslardan Ömer Dağlılar, yüzerek sazlık alandan çıkıp yardım istedi. Kurugeçit Mahallesi yürüyüş yolunda bulunan vatandaşlar sesleri duyunca, 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sudan çıkan Ömer Dağlılar’ı ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Batan tekne ve kayıp iki görülmeyince olay yerine, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipleri, AFAD arama kurtarma ekipleri çağırıldı. Görevliler bölgede dron uçurarak teknenin battığı yeri tespit etmeye çalıştı. Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Dalgıç ekipleri suya girerek kayıp iki şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Kayıp iki şahsın teknede çektikleri ve sosyal medyaya yükledikleri son görüntüleri kaldı. Şahısların bulunması için su içinde ve sazlık alanda ekiplerin çalışması sürüyor. (İHA)